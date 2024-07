Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:10 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 18 376,22 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,776 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 18 236,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 236,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 383,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 236,75 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,531 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wies der DAX einen Wert von 18 494,89 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Stand von 18 097,30 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2023, den Wert von 15 673,16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,58 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Porsche (+ 3,91 Prozent auf 75,42 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,08 Prozent auf 28,07 EUR), Bayer (+ 1,52 Prozent auf 25,74 EUR), QIAGEN (+ 1,49 Prozent auf 37,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 36,52 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 105,25 EUR), Merck (-1,14 Prozent auf 148,00 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 43,90 EUR), Covestro (-0,51 Prozent auf 55,04 EUR) und Henkel vz (-0,37 Prozent auf 81,40 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 336 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,252 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at