Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 193 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mai-Auslieferungen machten die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Analyst Victor Allard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Auslieferungszahlen. Entscheidend sei nun, ob man im Juni Fahrt aufnehmen könne. Langfristig bleibt Allard aber einstweilen optimistisch.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:25 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 150,32 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90 927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 9,2 Prozent. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



