Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die RWE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat RWE vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte Mitte August über eine solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichten, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:03 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 33,47 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 46,40 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 728 558 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2024 um 16,2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet.

