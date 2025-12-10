NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
10.12.2025 15:20:00
Investor Warning: 2 Worst-Performing ETFs Right Now
Cathie Wood's Ark is leaking.Exchange-traded funds (ETFs) operated by the Ark (which stands for "Active Research Knowledge") Invest family of growth funds accounted for four of the top 10 worst-performing ETFs on the market in November, according to data from Morningstar. Furthermore, the two worst-performing funds were the Ark Next Generation Internet ETF (NYSEMKT: ARKW) and the Ark Space & Defense Innovation ETF (NYSEMKT: ARKX). Why might that be?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
