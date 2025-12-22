Janus Corporation Aktie
ISIN: INE04OV01018
|
22.12.2025 15:55:31
Investorengruppe übernimmt Janus Henderson
Der britische Vermögensverwalter Janus Henderson wird übernommen. Nachdem der aktivistische Investor Nelson Peltz mit seinem Trian Fund 2020 bei dem Unternehmen eingestiegen ist, wurde nun eine komplette Übernahme zusammen mit einer Investorengruppe vereinbart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
