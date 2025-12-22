Janus Corporation Aktie
ISIN: INE04OV01018
|
22.12.2025 16:32:36
Peltz’s Trian and General Catalyst lead $7.4bn takeover of Janus Henderson
Asset manager’s investors will receive $49 a share in 18% premium over initial Trian overture in OctoberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!