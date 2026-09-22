Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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22.09.2026 11:06:01
IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Are Sending Shockwaves Through Wall Street With This $895 Million Warning
Although the artificial intelligence infrastructure build-out is the stock market's hottest trend, it's not the only innovative trend driving up equity valuations.
Excitement for the evolution and real-world application of quantum computers is building on Wall Street. Over the trailing two years, shares of pure-play quantum computing stocks IonQ (NYSE:IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) have soared by approximately 400%, 1,820%, 1,670%, and 1,200%, respectively.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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06.08.26
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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