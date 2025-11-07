IonQ legte Quartalsergebnis vor

IonQ hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,58 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 39,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 221,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at