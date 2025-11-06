IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
06.11.2025 12:00:00
IonQ Stock Jumps on Revenue That Crushed Wall Street's Estimate. Earnings, However, Were Worse Than Expected.
Shares of IonQ (NYSE: IONQ) gained 4.8% in Wednesday's after-hours trading, following the quantum computing company's release of its third-quarter 2025 report. The stock's gain is attributable to the quarter's revenue crushing Wall Street's expectations and, because of the strong quarter, management raising its full-year 2025 revenue guidance.Investors obviously focused on revenue, as the company's bottom line fell considerably short of the analyst consensus estimate. This investor reaction is a relatively common dynamic for stocks of companies involved in emerging technologies, such as quantum computing and artificial intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|US quantum computing company IonQ to buy Oxford university start-up (Financial Times)
|
10.05.25
|IonQ und EPB bringen Quantencomputing nach Tennessee: Neues Zentrum entsteht (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|49,30
|-0,20%