WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

06.11.2025 12:00:00

IonQ Stock Jumps on Revenue That Crushed Wall Street's Estimate. Earnings, However, Were Worse Than Expected.

Shares of IonQ (NYSE: IONQ) gained 4.8% in Wednesday's after-hours trading, following the quantum computing company's release of its third-quarter 2025 report. The stock's gain is attributable to the quarter's revenue crushing Wall Street's expectations and, because of the strong quarter, management raising its full-year 2025 revenue guidance.Investors obviously focused on revenue, as the company's bottom line fell considerably short of the analyst consensus estimate. This investor reaction is a relatively common dynamic for stocks of companies involved in emerging technologies, such as quantum computing and artificial intelligence.
