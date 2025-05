IonQ und D-Wave beflügeln Quantencomputing-Aktien - Rally hält jedoch nicht gänzlich an

• IonQ-Aktie treibt Quantum-Rally an - beflügelt durch CEO-Vergleich mit NVIDIA• D-Wave profitiert von allgemeiner Stimmung und Verfügbarkeit des Advantage2 Quantencomputers• D-Wave-CEO versilbert Aktien

Quanten-Rally erfasst die Börsen: IonQs kühne Vision beflügelt den Sektor

Die Welt des Quantencomputings hat die Anleger einmal mehr in Aufregung versetzt, mit deutlichen Kursgewinnen bei mehreren Schlüsselakteuren. So verbuchten IonQ-Aktien gestern an der NYSE einen Kurssprung von 36,52 Prozent auf 45,79 US-Dollar. IonQ-CEO Niccolo de Masi sagte gegenüber Barron's, das sein Unternehmen das "NVIDIA des Quantencomputings" werden wolle. Im Sog dieser Aussage legte auch die D-Wave Quantum-Aktie nach ihren bisherigen Wochengewinnen noch einmal einen Zahn zu und stieg im NYSE-Handel letztlich um 23,96 Prozent auf 19,04 US-Dollar.

Auch andere Unternehmen wie Rigetti Computing (+26,46 Prozent auf 13,86 US-Dollar) und Quantum Computing (+14,52 Prozent auf 12,07 US-Dollar) verzeichneten am Donnerstag deutliche Zuwächse, was das wachsende Interesse der Anleger an diesem Sektor unterstreicht.

Am Freitag konnte die gute Stimmung jedoch nicht anhalten: Die Aktie von D-Wave Quantum verlor an der NYSE schlussendlich 1,26 Prozent auf 18,80 US-Dollar, während es für IonQ-Papiere letztlich um 0,22 Prozent auf 45,69 US-Dollar abwärts geht. Im Handel an der NASDAQ wiesen Rigetti-Aktien jedoch einen Gewinn von 1,15 Prozent auf 14,02 US-Dollar auf, während Anteilsscheine von Quantum Computing schließlich um 10,27 Prozent auf 13,31 US-Dollar zulegten.

D-Waves Durchbruch: Advantage2 und starke Quartalszahlen als Treiber

Die jüngsten Wochen waren besonders für D-Wave äußerst erfolgreich. Die Bekanntgabe ihres neuen Quantencomputers Advantage2™ am 20. Mai 2025 war ein Hauptkatalysator für die starke Aktienperformance. Das System ist nun allgemein auf dem kommerziellen Markt verfügbar und gilt als D-Waves fortschrittlichstes und leistungsfähigstes System.

Ergänzt wurde dieser Meilenstein durch D-Waves Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen meldete Rekordeinnahmen von 15,0 Millionen US-Dollar, ein beeindruckender Anstieg von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

D-Wave-CEO nutzt Höhenflug zum Aktienverkauf

In dieser Woche der starken Aktien-Performance gab es auch eine bemerkenswerte Insider-Transaktion: Alan Baratz, CEO von D-Wave, verkaufte am 21. Mai 845.813 Aktien im Wert von rund 14,38 Millionen US-Dollar, wie aus einem Formular hervorgeht, das bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde. Baratz erwarb zeitgleich Optionen zum Rückkauf der gleichen Anzahl von Aktien.

