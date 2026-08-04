AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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04.08.2026 14:45:02
IonQ vs. Advanced Micro Devices: Comparing Revenue Trends Between a Quantum Computing Innovator and an Artificial Intelligence Giant
IonQ (NYSE:IONQ) primarily generates revenue by developing general-purpose quantum computing systems and providing access through various cloud services.The company finalized its acquisition of SkyWater Technology and introduced new earth monitoring capabilities, while it reported a gross margin of 24% for the quarter ended March 31, 2026.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily earns revenue by developing microprocessors, graphics processing units, and embedded processors for various computers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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