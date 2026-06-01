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01.06.2026 06:31:29
IPCA Laboratories legte Quartalsergebnis vor
IPCA Laboratories präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,67 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat IPCA Laboratories im vergangenen Quartal 23,88 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IPCA Laboratories 22,47 Milliarden INR umsetzen können.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 10,36 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 23,79 Milliarden INR geschätzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 44,98 INR beziffert, während im Vorjahr 29,08 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 96,46 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte IPCA Laboratories einen Umsatz von 88,49 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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