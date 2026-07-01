American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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01.07.2026 12:21:00
iPhone 18 und 18e: Mini-RAM-Erhöhung angepeilt
Für Siri AI mit den größten Modellen braucht es ausreichend RAM. Bei iPhone 18 und 18e wird das offenbar nichts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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