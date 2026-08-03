With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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03.08.2026 17:19:19
Iran denies talks with US underway after Trump comments
US President Doanld Trump president said a fresh round of talks to end to the war would begin on Monday. Iranian authorities later dismissed the statement, saying they are only in talks with Oman. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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