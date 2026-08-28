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28.08.2026 06:31:29
IReader Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IReader Technology A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
IReader Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 989,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 882,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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