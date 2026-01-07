Applied Aktie
Iren vs. Applied Digital: What's the Better Long-Term Play?
Hyperscalers, including Microsoft, Amazon, and Alphabet, are increasingly signing multibillion-dollar contracts with data center builders. Iren (NASDAQ: IREN) (formerly Iris Energy) and Applied Digital (NASDAQ: APLD) are two leaders in this space that have already signed large deals, sending their stocks soaring in 2025.Leading hyperscalers are estimated to have spent $350 billion on data centers alone last year, and this is expected to grow significantly in the coming years. Iren's share price surged 285% in 2025, while Applied Digital rose 221%. Both stocks can outperform the market over the long term, but there's one reason I would buy Iren over Applied Digital.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
