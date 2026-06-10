Ability Aktie
WKN: A0B5MN / ISIN: US0035011032
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11.06.2026 00:13:00
Iren's Ability to Rapidly Scale Its Data Center Footprint Makes It a Long-Term Winner
Data center operator Iren (NASDAQ: IREN) is positioning itself to be a leader of the artificial intelligence (AI) boom. It's inking some impressive deals for its cloud infrastructure, including a five-year $3.4 billion deal it signed last month with Nvidia (NASDAQ: NVDA). That deal covers 60 megawatts (MW) worth of computing capacity in Iren's Childress, Texas, data center. The terms of that deal could also be helpful for assessing Iren's newly announced 800 MW site in Australia, especially in the broader context of how quickly Iren has added more energy capacity. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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