Iriso Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iriso Electronics hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 73,57 JPY. Im letzten Jahr hatte Iriso Electronics einen Gewinn von 31,27 JPY je Aktie eingefahren.

Iriso Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at