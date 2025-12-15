iRobot Aktie
WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005
|
15.12.2025 09:04:00
iRobot ist insolvent, chinesischer Zulieferer Picea übernimmt Geschäft
Der Staubsaugerroboterhersteller iRobot hat Insolvenz angemeldet. Retten soll ihn der chinesische Zulieferer Picea, der das Unternehmen vollständig übernimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|iRobot Corp
|4,37
|6,82%