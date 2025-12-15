iRobot Aktie
WKN: A0F5CC / ISIN: US4627261005
|
15.12.2025 08:34:42
Roomba maker iRobot swept into bankruptcy
Company behind autonomous vacuum cleaner to be taken over by its Chinese supplierWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iRobot Corpmehr Nachrichten
|
08:34
|Roomba maker iRobot swept into bankruptcy (Financial Times)
|
28.10.25
|iRobot-Aktie sackt ab: Letzter Kaufinteressent springt ab (dpa-AFX)
Analysen zu iRobot Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|iRobot Corp
|4,37
|6,82%