15.12.2025
Saugroboter-Vorreiter iRobot ist zahlungsunfähig
Die US-Firma iRobot gilt als Pionier der Entwicklung von Roboter-Staubsaugern. Doch die Konkurrenz aus China war zu stark. Nun hat der chinesische Auftragsfertiger ein Kaufangebot vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
