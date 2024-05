IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver hebt im Nachhaltigkeitsbericht 2023 die Fortschritte bei seiner dreijährigen Nachhaltigkeitsstrategie hervor

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver hebt im Nachhaltigkeitsbericht 2023 die Fortschritte bei seiner dreijährigen Nachhaltigkeitsstrategie hervor

Vancouver, Kanada - 16. Mai 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) (TSX: EDR, NYSE: EXK) hat weitere Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2022-2024 erzielt, wie im heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2023 des Unternehmens dargelegt wird.

Unter dem Titel Transformation in Motion bietet der Bericht Einblicke in Endeavours Nachhaltigkeitsleistung und -ansatz im Jahr 2023, einschließlich der Fortschritte im zweiten Jahr der Strategie.

Seit der Einführung unserer Nachhaltigkeitsstrategie 2022-2024 vor zwei Jahren haben wir viele signifikante Initiativen durchgeführt und wichtige Ziele erreicht, sagte Dan Dickson, CEO von Endeavour. Im Jahr 2023 haben wir weitere Zusagen in bedeutsame Auswirkungen auf unsere Standorte und die umliegenden Gebiete umgesetzt. Mit dem laufenden Bau unserer Vorzeigemine Terronera stehen wir an der Schwelle zu einer Transformation, die uns dem Ziel näher bringen wird, ein führender Silberproduzent zu werden - und unsere Nachhaltigkeitsinitiativen haben dazu beigetragen, uns für diese aufregende Zukunft zu rüsten.

Die Nachhaltigkeitsstrategie 2022-2024 von Endeavour basiert auf drei Säulen:

- Menschen - Steigerung der positiven sozialen Auswirkungen für die Menschen an unserem Arbeitsplatz und in den Gemeinden, in denen wir tätig sind.

- Planet - Wir verbessern unser Umweltmanagement, um negative Auswirkungen zu reduzieren, Ökosysteme zu schützen und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

- Business - Wir betreiben ein vertrauenswürdiges, gut funktionierendes Unternehmen, indem wir die entscheidenden Grundlagen für die langfristige organisatorische Nachhaltigkeit weiter stärken.

Zu den Maßnahmen, die wir im Jahr 2023 ergriffen haben, und den erzielten Erfolgen gehören die folgenden (alle unten aufgeführten Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben):

Menschen

- Wir setzten die Umsetzung von Sicherheitsverfahren gemäß ISO 45001 fort, dem globalen Standard zur Reduzierung von Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz, und verzeichneten eine Quote von 1,03 meldepflichtigen Verletzungen.

- Wir haben durchschnittlich 31 Schulungsstunden pro Mitarbeiter und Auftragnehmer angeboten.

- Wir haben unsere Bergbaueinrichtungen vor Ort, einschließlich der Unterkünfte für unsere Mitarbeiter, der Verpflegungseinrichtungen und der Freizeitbereiche, modernisiert, um unseren Mitarbeitern mehr Komfort zu bieten.

- Wir haben unsere Investitionen in der Gemeinde auf 854.620 $ fast verdoppelt und damit Initiativen wie Straßenausbauprojekte, den Bau eines neuen Brunnens in der Gemeinde und die Durchführung von Qualifizierungsworkshops für Anwohner unterstützt.

- Wir feierten den siebten Jahrestag unseres Stipendienprogramms mit 142 Stipendien im Jahr 2023 - und 855 seit 2017 - um den Zugang zu Bildung für lokale Studenten zu verbessern.

- Auszeichnung mit dem Prädikat Sozial verantwortliches Unternehmen durch das Mexican Center for Philanthropy.

Planet

- Wir haben unseren ersten Klimabericht mit dem Titel Our Climate Journey veröffentlicht, der sich am Rahmenwerk der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) orientiert, und Forschungsarbeiten durchgeführt, um die Entwicklung eines langfristigen Klimaaktionsplans zu unterstützen.

- Wir haben zum ersten Mal Scope-3-Emissionen für unsere beiden produzierenden Minen berechnet.

- Wir haben 89 % des in unseren Betrieben verbrauchten Wassers wieder aufbereitet und damit unser Ziel übertroffen und den Verbrauch von Frischwasser minimiert.

- Wir haben 78 % unseres gesamten Abfalls nicht mehr auf Deponien entsorgt.

- Wir haben die Zusammenarbeit mit einem externen Berater fortgesetzt, um unsere derzeitigen Praktiken mit dem neuen Global Industry Standard on Tailings Management (Globaler Standard für die Entsorgung von Aufbereitungsrückständen) in Einklang zu bringen.

- Pflanzung von 58.580 Bäumen im Rahmen unseres Wiederaufforstungsprogramms zur Wiederherstellung von durch den Bergbau gestörtem Land.

Unternehmen

- Wir haben einen Frauenanteil von über 30 % im Board of Directors und damit unser Ziel für 2024 erreicht.

- Entwicklung eines Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzprotokolls zur Formalisierung und Stärkung der Kontrollen unserer Beziehungen zu Dritten.

- 100 % unserer Mitarbeiter haben eine Schulung zu Geschäftsgebaren und Ethik absolviert.

- Wir haben eine neue Menschenrechtsschulung für das Sicherheitspersonal von Endeavour entwickelt.

- 97 % unserer Beschaffungen erfolgten bei lokalen und nationalen Lieferanten in Mexiko.

- Einführung von Verhaltensstandards für Lieferanten, um erweiterte ESG-Kriterien in unsere Due-Diligence-Prozesse für Lieferanten zu integrieren.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 und die dazugehörigen Leistungstabellen sind auf der Website von Endeavour verfügbar.

Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sowie unter Bezugnahme auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) erstellt. Eine spanische Version des Berichts wird im Laufe des dritten Quartals 2024 online verfügbar sein.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation:

Galina Meleger, Vice President of Investor Relations

Tel: (877) 685 - 9775

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75612

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75612&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.