Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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09.10.2026 02:47:01
Is a Berkshire Hathaway Class A Stock Split Finally Coming?
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has a share price few investors can afford. Its Class A stock costs around $759,000 as I write, about 6% under its 52-week high of about $806,000.
The leader who kept it that way has stepped back, too. Greg Abel became CEO on Jan. 1. Later, on Sept. 18, Berkshire made Warren Buffett chairman emeritus and elected his son, Howard Buffett, board chairman.
With Buffett no longer running the business or chairing its board, could the A shares finally be split? As far as I can find, neither Abel nor the board has said anything publicly about it. And I don't think the leadership change matters here as much as it might seem.
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