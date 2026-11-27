Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
|
27.11.2026 22:37:02
Is Anthropic Stock a Buy Before Its Dec. 15 Share Unlock?
Anthropic (NASDAQ:ANT) closed below its $83 initial public offering (IPO) price for the first time on Tuesday, Nov. 24. On Wednesday, Nov. 25, it traded as low as $73.85 and closed at $82.79.
FTSE Russell has said Anthropic will join the Russell 1000 after the close on Friday, Dec. 11, and the Nasdaq-100 might follow at the open on Monday, Dec. 21. In between, on Tuesday, Dec. 15, up to 303 million shares become sellable in the next scheduled release under Anthropic's lockup agreements (deals that ban existing holders from selling for fixed periods).
Could the index buying offset that new supply?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
|
25.11.26
|Anthropic has pulled up the ladder (Financial Times)
|
25.11.26
|Anthropic has pulled up the ladder (Financial Times)
|
24.11.26
|Anthropic-Aktie fällt unter Ausgabepreis - auch Nvidia im Minus (Spiegel Online)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Anthropic fällt unter Ausgabepreis (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Gewinne für Superreiche: Cramer warnt Aktionäre der Anthropic-Aktie vor den Folgen (finanzen.at)
|
22.11.26
|Will Anthropic buck the tech sell-off? (Financial Times)
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|83,94
|8,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.