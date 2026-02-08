Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
08.02.2026 06:00:00
Is Applied Digital Stock a Buy Now?
As a developer and owner of artificial intelligence (AI) data centers, Applied Digital (NASDAQ: APLD) is literally at the center of the AI boom.In 2025, Applied Digital was one of the top stocks, returning about 221%. This year, it has already gained a staggering 41% as of Feb. 3, trading at more than $35 per share.In a span of just 13 months it has been a five-bagger -- increasing roughly fivefold from around $7 per share at the start of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
|
06.01.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Applied Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Ausblick: Applied Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|29,40
|24,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.