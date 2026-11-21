Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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21.11.2026 15:30:02
Is Atlassian Stock Undervalued After Its Sharp Sell-Off?
Atlassian (NASDAQ:TEAM) reported strong revenue growth, surging free cash flow, and a rapidly expanding backlog, yet its stock plunged. With Cloud demand holding up and AI adoption accelerating, investors face a compelling question: Is this a temporary setback or a warning of deeper problems? Its valuation and next earnings report could help settle the debate.
Stock prices used were the market prices of Nov. 10, 2026. The video was published on Nov. 20, 2026.
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