Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
|
22.11.2025 08:21:28
Is Avantor Stock a Buy After the CEO Scooped Up Nearly $1 Million in Shares?
Emmanuel Ligner, President and CEO of Avantor (NYSE:AVTR), acquired 87,500 shares through an open-market purchase on November 17, 2025, increasing his direct ownership to 283,424 shares according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($11.35); post-transaction value was $3,083,653.12 based on trade-date close price.* 1-year price change calculated using November 17, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
