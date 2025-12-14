Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
14.12.2025 11:45:00
Is Berkshire Hathaway Stock a Buy Now?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), one of the world's largest conglomerates, has made beating the broader stock market a habit, generating market-crushing returns for six decades.However, this year, Berkshire faced a new challenge: preparing for a significant transition. Warren Buffett, the legendary leader of Berkshire, announced that he would step down as chief executive officer at the end of 2025. Buffett will remain as chairman of the company's board, while Berkshire veteran Greg Abel will become the new CEO.Berkshire's shareholders have never seen a Berkshire Hathaway without Buffett at the helm. Uncharted territory lies ahead. Is Berkshire Hathaway stock a buy now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
