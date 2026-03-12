Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
Is Bloom Energy Stock Going to $200?
Bloom Energy (NYSE: BE) stock is off to another market-beating year.Shares of the clean energy stock are up almost 50% in 2026, easily outpacing the broader market. This comes after an astonishing performance in 2025 in which Bloom stock ended the year with a 291% gain.The stock is riding twin tailwinds of clean energy and AI data center constructions. But whether Bloom stock can surge 36% from today's price to $200 will depend on more than just the latest investing trend.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|135,84
|-0,80%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,46
|-5,46%
