Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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08.11.2026 07:00:00
Is Broadcom a Buy After Falling 9% in One Day?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) dropped by 9% as artificial intelligence (AI) fears continue to compound. Financing risks and questions about the ROI on AI investments dominated October, and midterm results are the new key item in November.
The growth stock was once approaching $500 and is now under $300 at the time of this writing. However, this drop does not correlate with the status of Broadcom's fundamentals. The dip looks like a good buying opportunity for long-term investors.
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