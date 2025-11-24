CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
24.11.2025 20:26:00
Is CoreWeave a Millionaire-Maker Stock?
For technology investors, generative artificial intelligence (AI) is the gift that keeps on giving. Since the launch of OpenAI's ChatGPT in late 2022, billions of dollars have flowed into the sector as people rush to get exposure to what looks like a once-in-a-lifetime opportunity. Cloud computing provider and AI hyperscaler CoreWeave (NASDAQ: CRWV) aimed to capitalize on some of this optimism with an initial public offering (IPO) in March. But so far, the hype has failed to lead to sustainable stock price growth. Let's dig into the pros and cons of CoreWeave to decide if it is a buy.
