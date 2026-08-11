D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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11.08.2026 16:00:00
Is D-Wave Quantum a Buy? Here's What the Data Says.
Investors hope that quantum computing could be the next big investing trend after artificial intelligence, and one of the most talked-about names among quantum computing stocks right now is D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS).The company recently reported its second quarter results, and D-Wave stock immediately nosedived, even after a 1,120% increase in bookings.So, is it time to pick up some of the company's shares after the recent decline? The data suggests you should avoid D-Wave stock for now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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