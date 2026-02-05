D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
05.02.2026 23:30:00
Is D-Wave Quantum Stock a Buy Now?
Shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) were on a tear over the past 12 months through the week ending Jan. 30, with the stock up more than 250% in that time. Investor excitement over quantum computing technology fueled D-Wave's ascent, which eventually reached a 52-week high of $46.75 in October before falling back down to earth.D-Wave has been busy in the first month of 2026 with a flurry of major announcements. It also decided to move its headquarters out of California to Florida this year.With the stock price down more than half from its October high, now is a good time to take a look at D-Wave and evaluate whether the company is a worthwhile long-term investment in the nascent quantum computing industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu D-Wave Quantum
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|17,52
|20,37%
