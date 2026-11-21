DraftKings (NASDAQ:DKNG) is asking investors to look past a painful guidance cut and focus on what Predictions could become. I examine the company's growing core business, its claimed 20-month customer payback, and the projected earnings rebound in 2027. The potential upside deserves attention, but so do the legal and execution risks that could dramatically change the outcome.

Stock prices used were the market prices of Nov. 10, 2026. The video was published on Nov. 20, 2026.

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