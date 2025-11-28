Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
28.11.2025 09:23:00
Is Dutch Bros the Next Starbucks -- or the Next Shake Shack?
Starbucks turned a simple cup of coffee into a global empire -- a business built on habit, consistency, and scale. But the next great coffee story may look very different.Enter Dutch Bros (NYSE: BROS), the fast-growing, drive-thru-focused chain from Oregon that's quickly building a loyal following across the U.S. With more than 1,000 shops and plans to reach many more thousands over time, the company's growth story has investors asking a big question:Can Dutch Bros follow Starbucks' steady compounding path -- or is it more likely to hit the same growing pains that tripped up Shake Shack?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
