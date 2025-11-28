Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 09:23:00

Is Dutch Bros the Next Starbucks -- or the Next Shake Shack?

Starbucks turned a simple cup of coffee into a global empire -- a business built on habit, consistency, and scale. But the next great coffee story may look very different.Enter Dutch Bros (NYSE: BROS), the fast-growing, drive-thru-focused chain from Oregon that's quickly building a loyal following across the U.S. With more than 1,000 shops and plans to reach many more thousands over time, the company's growth story has investors asking a big question:Can Dutch Bros follow Starbucks' steady compounding path -- or is it more likely to hit the same growing pains that tripped up Shake Shack?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten