Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
09.12.2025 19:00:00
Is Gemini Enterprise a Game Changer for Alphabet?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is betting heavily that the next era of computing will be shaped inside the enterprise. While most of the attention around the company's AI strategy has focused on consumer-facing products such as Search or Android, the far more consequential battleground may be the enterprise software and cloud ecosystem. This is where Gemini Enterprise, Alphabet's new AI productivity and workflow platform, steps in.The question for long-term investors is straightforward: Can Gemini Enterprise transform Google Cloud from a strong but distant third player into a genuine market leader, and in the process, create a second major profit engine for Alphabet? The answer is promising, but not guaranteed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
