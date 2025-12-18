Immunovant Aktie
WKN DE: A2P5G1 / ISIN: US45258J1025
|
18.12.2025 08:35:09
Is Immunovant Stock a Buy After Roivant Sciences Increased Its Stake by $350 Million?
Immunovant (NASDAQ:IMVT) spun out of Roivant Sciences Ltd., which reported an open-market purchase of 16,666,666 shares in the biotech company on Dec. 12, 2025, for a total value of ~$350.0 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($21.00); post-transaction value based on Dec. 12, 2025 market close, yielding a position value of $2,993,835,324.94.* 1-year performance calculated using Dec. 12, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Immunovantmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Immunovant legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Immunovantmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Immunovant
|26,10
|-3,26%
|Roivant Sciences
|18,56
|-4,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.