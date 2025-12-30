IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
30.12.2025 10:44:00
Is IonQ Stock a Buy Now?
Science fiction writer Arthur C. Clarke famously put forth three laws of technology. I especially like his third law: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Clarke's idea definitely applies to quantum computing. After all, we're talking about computers that use tiny particles called qubits that can be on and off at the same time and even intertwined with other tiny particles millions of miles away. That sounds like magic, although it's not. Quantum computing pioneer IonQ (NYSE: IONQ) has, at times, seemed magical. Its stock has skyrocketed more than 15x over the last three years. But IonQ is currently almost 40% below its peak. Is this up-and-coming quantum computing stock a buy now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|39,50
|3,13%