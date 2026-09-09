Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
09.09.2026 21:15:00
Is Iren Stock a Buy Now?
Demand for artificial intelligence (AI) is growing and creating massive opportunities for companies with the compute capacity to run training and inference workloads.
Iren (NASDAQ: IREN) has traditionally used its compute capacity to mine Bitcoin, but the company has pivoted from cryptocurrency mining to providing cloud services to help technology companies manage workloads.
Iren is winding down its Bitcoin operations by the end of this year and leaning fully into managing AI workloads. With the stock trading down about 37% from its 52-week high, is now a good time to buy? Let's dive into the business and opportunity ahead to find out.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
Analysen zu Iren S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,46
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.