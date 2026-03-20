Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.03.2026 13:00:11
Is it time for me to buy equities again?
Many price/earnings ratios have fallen back to long-run averagesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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