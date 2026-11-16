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16.11.2026 13:45:52
Is Jensen Huang Plotting a Comeback?
Prominent figures in Silicon Valley want to see Jensen Huang reinstalled as Nvidia’s boss. Some in the Trump administration don’t want him to return.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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