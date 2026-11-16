16.11.2026 13:45:52

Is Jensen Huang Plotting a Comeback?

Prominent figures in Silicon Valley want to see Jensen Huang reinstalled as Nvidia’s boss. Some in the Trump administration don’t want him to return.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
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