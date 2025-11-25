Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
|
25.11.2025 22:45:27
Is Lineage Stock a Buy? Pennington Partners Opens New $3 Million Position in the Company
Pennington Partners & Co., LLC disclosed a new stake in Lineage (NASDAQ:LINE), adding 74,370 shares, a position valued at approximately $2.91 million, per Nov. 14, 2025, filings.Pennington initiated a new position in Lineage, according to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025. The fund reported ownership of 74,370 shares valued at $2.91 million as of Sept. 30, 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
