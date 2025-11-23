Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
|
23.11.2025 05:28:42
Is Magnite Stock a Buy or Sell After a Member of the Board of Directors Dumped 12,500 Shares?
Robert F Spillane, a member of the Board of Directors of Magnite (NASDAQ:MGNI), sold 12,500 shares in an open-market transaction on November 21, 2025 according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.22); post-transaction value based on November 21, 2025 market close ($14.08).* 1-year performance is calculated using November 21, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
