OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
27.05.2026 17:02:00
Is Microsoft ditching OpenAI for Anthropic?
A recent Anthropic partnership could provide a $43 billion revenue opportunity for Microsoft Azure by 2030, according to HSBCWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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