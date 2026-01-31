Mirum Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2PM29 / ISIN: US6047491013
31.01.2026 21:02:00
Is Mirum Pharmaceuticals on a Strong Path to Profitability?
Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM), a mid-cap biotech, performed well last year and is maintaining that momentum so far in 2026. The company's shares have more than doubled over the trailing 12-month period.However, as is almost always the case with smaller drugmakers, Mirum Pharmaceuticals isn't consistently profitable. If it can make solid progress toward that goal (and elsewhere), the stock might be worth investing in today. Is Mirum close to posting consistent green on the bottom line?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Mirum Pharmaceuticals Inc Registered Shs Reg S Accred Inv
03.11.25
|Ausblick: Mirum Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
05.08.25
|Ausblick: Mirum Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Mirum Pharmaceuticals Inc Registered Shs Reg S Accred Inv
Aktien in diesem Artikel
