Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
06.03.2026 06:45:00
Is Nano Nuclear Energy Stock Going to $50?
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) shares went on a tear last fall, when small modular reactor (SMR) nuclear stocks were all the rage. More recently, however, price action has been far less exciting for this speculative growth stock.During this time, Nano has traded sideways, even as the early-stage company has continued to report new developments. Yet while it is difficult to forecast when this stock could potentially become hot again, there is admittedly a factor at play that could serve as a double-edged sword for shares.That would be Nano Nuclear Energy's high level of short interest. This factor could help the stock surge back above $50 per share on positive news, but could also send it back to new lows on bad news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|
16.02.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Ausblick: Nano Nuclear Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)