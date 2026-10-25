Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.10.2026 02:00:00
Is Now a Good Time to Buy Lockheed Martin?
There was plenty to like about Lockheed Martin's (NYSE: LMT) earnings report on Oct. 22. The aerospace and defense manufacturer raised its full-year guidance for the second quarter in a row while beating Wall Street's third-quarter estimates. While the stock has risen more than 20% year to date as of this writing, Lockheed remains a solid buy for long-term investors.
First and foremost, Lockheed's third-quarter sales grew 11% to $20.7 billion. Earnings per share beat analysts' expectations by nearly $0.50 at $7.97. All four of Lockheed's segments grew, with the Missiles and Fire Control business having the greatest gain, increasing 14% from this quarter last year.
Lockheed's management now expects sales to top $80 billion and free cash flow of $7.8 billion to $8 billion in 2026. The free cash flow number increased by $800 million from last quarter. Lockheed also increased its dividend again, marking 24 consecutive years of increases.
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