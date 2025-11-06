Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
06.11.2025 10:20:00
Is NuScale Power Stock the Next Nvidia?
From its dominant position as a leader in semiconductor architecture to its success in generating boatloads of cash, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is a company that commands steadfast attention from investors. Plus, the fact that it's the first company to achieve a $5 trillion market cap certainly suggests that it doesn't deserve short shrift.But investors are constantly looking to the future, and for them, one of the most pressing questions is which company is the next Nvidia. Could it be NuScale Power (NYSE: SMR)? Let's take a look to see if NuScale Power has what it takes.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
