WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

23.12.2025 12:46:00

Is NuScale Power the Smartest Investment You Can Make Today?

Wall Street has a tendency to swing between being overly optimistic about an investment idea and overly pessimistic. The shift can be dramatic and swift, and the recent 55% or so price decline in NuScale Power (NYSE: SMR) is just one of many examples. Is the massive drawdown in NuScale Power's stock an opportunity or a warning? Here's what you need to know.Mr. Market was the invention of Benjamin Graham, one of the investors who helped train Warren Buffett. According to Graham, as an investor, Mr. Market is your business partner. Some days, Mr. Market is exuberant and will pay almost any price for half of the business you share. Other days, Mr. Market is despondent and will sell you his share of the business at a bargain price.
Nuscale Power Corp Registered Shs 16,20 -1,43%

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
