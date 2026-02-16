NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.02.2026 16:30:00
Is Nvidia Stock Going to $300?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a big winner on the stock market in recent years, primarily driven by the company's dominance in the market for artificial intelligence (AI) chips.An investment of $1,000 in this semiconductor stock three years ago is now worth just under $8,601. Nvidia stock is now trading around $183 a share, and it is worth noting that its flat share price performance over the past six months is lower than the 39% jump in the PHLX Semiconductor Sector index over the same period.Does this mean Nvidia stock has run its course and it is now time to book profits, or will it regain its mojo and head toward $300 a share? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,60
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|154,36
|0,38%
